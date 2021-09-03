Дореволюционное здание в Шумилинском районе превратится в мастерскую художественной керамики

3 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшей школы дореволюционной постройки в Шумилинском районе продано на аукционе комитета "Витебскоблимущество" под создание мастерской художественной керамики, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Единственным претендентом на имущество, которое выставлялось на торги с 2018 года и продавалось за две базовые величины (Br58), оказался житель областного центра. По словам нового собственника, он целенаправленно искал недвижимость в регионах для расширения ремесленной деятельности. Объект в деревне Победа попал в поле зрения случайно, но привлек внимание архитектурным исполнением и расположением - примерно на середине пути из Витебска в Полоцк, недалеко от республиканской трассы Р20 и железнодорожной магистрали. При изучении недвижимости выяснилось, что здание построено в конце XIX - начале XX века под гимназию. Последние годы перед закрытием оно также использовалось под учебное заведение. После регистрации права собственности новый владелец намерен вдохнуть вторую жизнь в историческую постройку, создав там мастерскую художественной керамики. В планах - организовать и объект туристической инфраструктуры.

В состав лота включено двухэтажное здание школы с пристройкой, двумя сараями, теплицей и котельной общей площадью более 920 кв.м, а также 99-летняя аренда земельного участка размером около 1,2 га. Покупателю предстоит возместить отделу по образованию Шумилинского райисполкома почти Br1,4 тыс. расходов на подготовку объекта к продаже.

По данным "Витебскоблимущества", всего с начала года на торгах комитета продано 77 объектов почти на Br2 млн. Потенциальные покупатели обращают внимание прежде всего на недвижимость с начальной ценой продажи в одну базовую величину. Таким образом продано более половины сооружений. На торги в сентябре - начале октября выставлено около 100 объектов, из которых около 25% будут продаваться за 1 БВ. В частности, по минимально возможной цене можно приобрести здание бывшей железнодорожной станции около агрогородка Париж в Поставском районе, комплекс помещений различного назначения оздоровительного лагеря "Березка" под Витебском и недостроенный лагерь-базу в Оршанском районе.

Из общего количества предлагаемых к покупке объектов недвижимости примерно треть - производственные сооружения преимущественно сельскохозяйственного назначения. Еще около трети - бывшие школы, детские сады и другие социально-культурные объекты в сельской местности. Оставшуюся треть составляют магазины, объекты общественного питания и административные здания.-0-