Дореволюционное здание в Витебске продано на аукционе за Br216,5 тыс.

10 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Дореволюционное здание в центральной части Витебска продано на аукционе за Br216,5 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Объект недвижимости использовался в производственной деятельности Витебского филиала РУП "Белтелеком" до конца 2019 года, в том числе частично сдавался в аренду. Впоследствии для вовлечения строения в хозяйственный оборот принято решение о его продаже. На повторных торгах, когда оценочная стоимость была снижена на 50%, интерес к лоту проявили 4 участника. Победитель определился на 24 шаге аукциониста, при этом цена продажи превысила начальную в 1,6 раза. Новым собственником исторического объекта стала частная компания из областного центра, которая планирует открыть в здании парикмахерскую.

В состав лота включены одноэтажное строение по ул.Ленина, 68 общей площадью 141,7 кв.м, прилегающие к нему проезжая часть, пешеходная дорожка и въездная брама, а также право 25-летней аренды участка земли в 0,04 га.

Здание относится к архитектурному комплексу "Забудова вул.Ленiна", строительство которого датируется концом XIX - началом XX века. Ему присвоен статус памятника историко-культурного наследия 3-й категории. До Октябрьской революции строение было жилым и принадлежало домохозяйке Оршанской, которая занималась мелкой торговлей, поэтому часть помещений занимала небольшая торговая лавка. В советский период здание использовалось как административное. Сохранение таких объектов позволяет восстановить внешний облик окраинных улиц, что дает возможность изучать развитие архитектурных тенденций Витебска, а также раскрыть другие страницы в истории города, уверены специалисты комитета "Витебскоблимущество".

На рынке недвижимости региона сохраняют востребованность объекты, расположенные на территории Оршанского района, в том числе благодаря преференциям для ведения бизнеса, предусмотренным указом №506. На сентябрьском аукционе за базовую величину (Br27) продано здание котельной в деревне Понизовье. Новым собственником строения общей площадью 117 кв.м стал индивидуальный предприниматель из Орши.-0-