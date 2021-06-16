"Дорогами сожженных деревень": в Докшицком районе 22 июня пройдет областная акция памяти

16 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Шуневка" в Докшицком районе 22 июня в 4 часа утра проведут акцию памяти "Дорогами сожженных деревень" в память об уничтоженных фашистами деревнях и селах Витебской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Докшицкого райисполкома.

В акции будут участвовать автоклубы области. Представители каждого района привезут карту сожженных деревень своего края и расскажут, сколько из них было уничтожено карателями, сколько так и не восстало из пепла. Перед началом митинга-реквиема для гостей мероприятия проведут экскурсию по мемориальному комплексу, построенному на месте сожженной деревни Шуневка.

От деревни не осталось и следа, когда туда 22 мая 1943 года рано утром ворвались каратели. Мирных жителей согнали в сарай и подожгли. Люди приняли мученическую смерть, сгорев заживо. Маленьких детей от 1 до 6 лет фашисты бросили в колодец. С землей сровняли 26 дворов, отняли жизни у 66 человек. Лишь троим шуневцам чудом удалось спастись. Это семилетний мальчик Володя Рудковский, который нашел лазейку в горящем сарае и выскользнул, убежав под градом пуль в лес. И сельчанин Константин Ананич с дочерью Сонечкой, скрывавшиеся в землянке в лесу и оставшиеся незамеченными, когда фашисты прочесывали окрестности в поисках жителей Шуневки. Софья Ананич (Шабловская) впоследствии жила в Минске и еще долгие годы приезжала на малую родину - в деревню, от которой сохранились лишь горестные воспоминания. Она поведала подрастающему поколению, как удалось выжить и какие зверства творили захватчики на белорусской земле.

Участникам акции также покажут театрализованную постановку, где представят мирную жизнь Шуневки и ее трагедию. После проведения митинга-реквиема представители автоклубов передадут молодежи Докшицкого района карты сожженных деревень как знак преемственности поколений. Эти карты затем отправятся в Бегомльский музей народной славы. Завершающим скорбным аккордом мероприятия станет зажжение свечей памяти.-0-