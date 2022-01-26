Дорогами "Зимнего маршрута": патриотический трудовой проект стартовал в Могилеве

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" стартовал сегодня в Могилеве. Его участниками стали 19 лучших бойцов студотрядов Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Старт большому проекту был дан в средней школе №5 областного центра. "Здесь прошло мероприятие "Предзимник", во время которого бойцы отряда "Сияние" провели для школьников тематические интерактивы и профориентационные занятия. Так, например, младшие классы вместе с нашими ребятами собирали пазлы, раскрашивали различные картинки и даже делали собственное звездное небо. Все занятие - с патриотическом уклоном. Пазлы посвящены нашей стране и ее достижениям, а раскраски - героическому подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Студотрядовцы рассказали ребятам об интересных и важных фактах, показали, где находятся различные памятные места и почему важно знать и помнить историю своей страны, - отметила командир отряда "Сияние" Дарья Кириллова. - Ребятам постарше рассказали о вузах, в которых учимся, про студотрядовское движение: где мы были, на каких объектах работали, в каких акциях участвовали".

В составе отряда "Сияние" - в основном студенты и учащиеся могилевских вузов. После общения со школьниками они приняли участие в акции "Мы помним": навели порядок и убрали снег на мемориальном комплексе "Луполовский лагерь военнопленных", возложили цветы к Вечному огню. А после для них организовали экскурсию по памятному месту.

Одна из бойцов "Сияния" - студентка Белорусско-Российского университета Ангелина Тюрина. Для девушки такой зимний проект - в новинку. "Студотряд стал вызовом самой себе - очень хотелось выйти из зоны комфорта и испытать себя на прочность. Работали на "Атланте". Тогда ребята рассказали про "Зимний маршрут". Мне стало интересно попробовать самой. Я уверена, что этот проект будет полезным и классным не только для тех, к кому мы приедем, но и для нас самих. Новый опыт - это всегда здорово", - рассказала она.

В этом году "Зимний маршрут" пройдет в трех районах Могилевской области: Могилевском, Чаусском и Славгородском. Отправка студотряда в первую точку маршрута уже завтра. "Первый район, который мы посетим - Могилевский. В агрогородке Межисетки посетим школу, где проведем для ребят различные интерактивы и занятия. После этого поможем одиноко проживающим пенсионерам в хозяйственных делах и уборке снега на придомовой территории. Посетят бойцы и памятные места: помогут в наведении порядка на территории Свято-Владимирского храма. А вечером для молодежи и всех желающих они дадут концерт", - рассказал комиссар Могилевского областного штаба студенческих отрядов БРСМ Олег Бойко.

После этого "Сияние" отправится в Чаусский район, где бойцы также посетят школы, окажут адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и педагогического труда, помогут в благоустройстве территории одного из храмов. "На следующий день, 29 января, ребята будут в Чаусах. Там они станут участниками открытого диалога, посвященного предстоящему референдуму, а после устроят для школьников настоящий праздник: интерактивы, творческие занятия, спортивные соревнования, интеллектуальные игры и концерт, - отметил комиссар областного штаба. - А 1 февраля "Сияние" будет уже в Славгородском районе, где тоже проведет много интересных и полезных мероприятий".

Проекту "Зимний маршрут" - всего два года. Но организаторы уверены, что с каждым годом он будет только прирастать. "Мы выбрали несколько направлений, по которым работаем с детьми и молодежью: профориентационные занятия, творческие мастер-классы, патриотические, спортивные и интеллектуальные мероприятия. Кроме этого, наша молодежь - это люди с активной жизненной позицией. Поэтому мы стараемся обсудить с ними все значимые политические процессы в нашей стране. Но ведь мало рассказать о чем-то детям или подросткам, важно на собственном примере доказывать все. Мы уверены, "Зимний маршрут" станет доброй традицией как для бойцов студотрядов, так и для всего нашего региона в целом", - подытожил Олег Бойко.-0-

Фото обкома ОО "БРСМ"