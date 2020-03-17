Дороги, бытовые вопросы и трудоустройство - Линевич провел прием граждан в Орше

17 марта, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С дорожными проблемами, бытовыми вопросами и просьбами о трудоустройстве обратились сегодня жители Орши и Оршанского района к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу во время прямой телефонной линии и приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Прием начался с телефонных звонков. Жители нескольких деревень (Дачная, Ромальдово, Агрономическая) обратились с похожими проблемами: просили помочь обустроить улицы в населенных пунктах, где-то улучшить дорожное покрытие, в других местах нет освещения и тротуаров. Люди обращались к местным властям, но пока конкретного решения нет. Помощник Президента заверил, что проблемы сельчан рассмотрят и проинформируют их, как будет наводиться порядок.

На приеме Иван Иванцов

С личной проблемой пришла на прием жительница Орши. Ее бывший муж с 2017 года не выплачивает алименты. После обращения женщины к правоохранителям мужчину нашли в Подольске (Россия). Теперь она пытается добиться от российской стороны помощи, чтобы нерадивый супруг вернул положенные деньги. С этим вопросом обратятся в Министерство юстиции и будут держать его решение на контроле.

На приеме Олег Свиридов с сыном Владимиром

Военный комиссар военного комиссариата Оршанского и Дубровенского районов Игорь Литовчик

Еще одна горожанка попросила помощи в трудоустройстве после увольнения из автопарка №3, она работала уборщицей на авторынке. По мнению женщины, лишили ее работы незаконно, после конфликта с начальником. Анатолий Линевич пообещал, что в этом вопросе разберутся и сообщат о решении. Если не получится трудоустроить на прежнее место, помогут найти новое.

На приеме Ирина Куприенко

На приеме Наталья Шупилова с матерью Лидией Школьниковой

В разговоре с журналистами помощник Президента отметил, что предыдущий прием граждан в Орше был не так давно - 11 февраля. В прошлый раз не все смогли записаться, поэтому решили провести встречу через месяц. "Жители Оршанского района традиционно активны, они обращаются по разным вопросам. Повторных обращений нет, некоторые жители уже приходят поблагодарить за организованную работу. Надеюсь, что и другие проблемы будут рассмотрены в короткие сроки, по многим из них даны соответствующие поручения, поставлены на контроль", - сказал Анатолий Линевич.

На прием к помощнику Президента в Орше записались более 30 человек. Были затронуты вопросы благоустройства населенных пунктов, работы правоохранительных органов и организаций ЖКХ, а также земельные и жилищные проблемы.-0-

Фото Александра Хитрова