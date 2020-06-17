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17 июня 2020, 08:13

Дороги-дублеры, shared street, новые гостиницы - как может измениться исторический центр Пинска

Пинск. Фото из архива
Пинск. Фото из архива

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинский горисполком вынес на общественное обсуждение детальный план исторического центра города с проектом регенерации исторической застройки, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Илья Крюковский.

Общественности презентуют детальный план развития исторического центра площадью 280 га. Над градостроительным документом работали специалисты БелНИИПградостроительства. Проект конкретизирует решения генерального плана до 2030 года. "Исторический центр должен развиваться с максимальным сохранением существующей планировки. Детальный план направлен на усиление туристической и бизнес-привлекательности этой территории. Он ориентирован на вынос из центра промышленных предприятий, складов, баз, у которых есть санитарно-защитные зоны. На их месте появятся кварталы мало- и среднеэтажной застройки, общественно-культурные объекты", - рассказал Илья Крюковский.

Градостроительный документ включает предложения по строительству жилья и социальных объектов, благоустройству, улучшению транспортной инфраструктуры с системой велопешеходного движения. Предусматриваются дублеры для основных магистралей. Так, эту функцию для улицы Иркутско-Пинской дивизии (одновременно это трасса Р8 Пинск - Лунинец) на себя возьмет улица Железнодорожная.

Для организации движения в историческом центре предлагается применять принцип shared street (взаимовыгодный обмен пространством улицы). Он подразумевает создание пешеходной зоны с возможностью проезда автомобилей для обслуживания застройки. "Предусматриваются полосы для движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, зоны отдыха с парклетами. На отдельных участках движение автомобилей будет 10-20 км/ч. Это предлагается сделать на улицах Заслонова, Продольной, частично Куликова. На некоторых парных улицах планируется организовать одностороннее движение", - отметил главный архитектор Пинска.

В центре могут появиться новые точки притяжения пинчан и гостей города. Так, на ул. Днепровской флотилии забронировано место для размещения туристско-развлекательного комплекса. Изменения ждут территорию рынка в районе улицы Суворова. Кроме того, инвестплощадка под открытие гостиницы или хостела зарезервирована в историческом здании на площади Ленина. Еще один участок выделен напротив железнодорожного вокзала.

В Пинске не отказываются от планов реконструировать стадион "Припять" - под теннисные корты. Рядом инвесторам предлагают построить кафетерий.

Общественное обсуждение детального плана исторического центра продлится до 9 июля.-0-

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