Дороги, школьный вопрос и помощь в поиске пианино - Линевич провел прием граждан в Витебском районе

6 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Телефонную линию и личный прием граждан в Витебском райисполкоме провел сегодня помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. К нему люди обращались с вопросами работы школы, ремонта дорог и благодарностью за помощь в поиске раритетного пианино, передает корреспондент БЕЛТА.

Началось общение с жителями с телефонных звонков. Первой дозвонилась витебчанка: она обращалась на прием в прошлом году и ей помогли найти, казалось бы, утраченное пианино. Заявительница поблагодарила за оперативную работу служб и ведомств. А история пропажи оказалась почти детективная. Женщина со своей семьей снимала квартиру и привезла туда редкое пианино Julius Bluthner 1890 года, оно ей досталось от отца. С музыкальным инструментом у нее связано много воспоминаний, она преподаватель по классу фортепиано. Спустя время семья получила свое жилье. При переезде хозяйка пианино попросила владельца съемной квартиры, чтобы инструмент временно побыл у него. Мужчина согласился.

Потом неожиданно вмешались личные обстоятельства. Хозяин квартиры с женой поделили совместно нажитое, и по решению суда пианино досталось ему. Но так как муж был осужден к наказанию в виде конфискации имущества, то раритетную вещь изъяли и передали в областной краеведческий музей. После обращения на прием граждан пианино нашли и вернули хозяйке.

Еще одна жительница областного центра звонила от имени группы родителей. Их дети в этом году выпускаются из детсада в Первомайском районе, пройдет праздничный утренник, но отцов и матерей ребят туда не пустят по эпидемиологическим причинам. При этом горожанка отметила, что в других садах, в том числе соседних, разрешили утренники с участием родителей и соблюдением всех мер профилактики. Витебчанка просила объяснить, почему такие разные подходы. Анатолий Линевич заверил, что этот вопрос уточнят у специалистов и дадут ответ.

Жительница агрогородка Андроны Поставского района обратилась с темой работы учреждений образования. В их сельсовете были две школы. В Андронах, где обучается 21 учащийся и 18 дошкольников, решили ее закрыть. С 1 сентября родителям предложили отправлять детей школу и сад в Поставах, ребят будут возить на автобусе. В центре сельсовета в Курополье осталась одна школа, но, по словам женщины, в этом учреждении образования условия хуже, чем в Андроновской школе. Поэтому родители предлагают все-таки не закрывать их школу и возить детей из Курополья к ним. "Будем обязательно рассматривать этот вопрос и вам сообщим", - ответил заявительнице Анатолий Линевич и добавил, что тема закрытия школ всегда непростая.

Дозвонился к помощнику Президента и житель деревни Выставка Витебского района. Он рассказал, что от асфальтовой дороги Витебск - Сураж в сторону деревни около 4 км. Ближе к Выставке на отрезке примерно в 200 м весной невозможно пройти-проехать. Пока положить там асфальт нет средств, но дорогу сделают комфортной для проезда.

На личный прием пришла женщина из Витебска, она воспитывает троих детей и ей нужна помощь в предоставлении арендного жилья. Анатолий Линевич пообещал, что поможет. "Вопрос решим и попросим Витебский горисполком, чтобы они рассмотрели возможные для вас варианты", - добавил помощник Президента - инспектор по Витебской области.

Общаясь с журналистами, Анатолий Линевич отметил, что видна работа властей Витебского района с местными жителями. "Люди обращаются, но уже с более существенными вопросами. Конечно, есть повторные вопросы, которые из-за определенных причин, в основном временных, не были сразу решены. Но общение с людьми продолжится", - подчеркнул помощник Президента. Среди важных тем, которые постоянно на повестке у властей, занятость населения.

Всего на телефонную линию и прием граждан обратились 8 человек. Вопросы также касались транспортных проблем, выплаты зарплат работникам ликвидируемого предприятия и работы с обращениями граждан.

Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич сегодня ознакомится с работой предприятий Витебского района, пообщается с коллективами "Белфуд Продакшн", "Винреал" и "Регита".-0-

Фото Александра Хитрова