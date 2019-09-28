Дороги в Копище и Колодищах, нарекания на службу "115.бел": на прямую линию Исаченко поступило 30 вопросов

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемные дороги в Копище и Колодищах, нарекания на работу службы "115.бел", вопросы ввода в эксплуатацию многоэтажек и отсутствие элементов коммуникаций в некоторых населенных пунктах - с такими вопросами обращались жители центрального региона на прямую линию к председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко. По каждой из проблем губернатор дал конкретные распоряжения и поручения, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой проблему, ставшей уже классической для прямых линий с губернатором Минской области, озвучила жительница деревни Копище. Она на протяжении 10 лет сражается за качество песчаной дороги в своем населенном пункте. Женщина просит, чтобы частные застройщики посодействовали реконструкции проблемной дороги, расширили ее, и позаботились об установке стены, которая оградит новые многоэтажки от приусадебной застройки. Местная жительница попросила губернатора не уплотнять населенный пункт. "Мы не город - мы деревня", - обращает внимание она. Аналогичную проблему озвучила и ее односельчанка, выступающая за строительство опоры, которая сдержит потоки снега, мусора и оградит приусадебную территорию от зоны нового микрорайона.

Обеспокоен отсутствием стоянки (с необходимым количеством мест, разметкой, в том числе для инвалидов) возле магазина "Евроопт" житель агрогородка Колодищи. Мужчина утверждает, что вопрос на горячей линии торговой сети игнорируется. "В понедельник вышлем специалистов (по линии торговли, ГАИ), которые комплексно рассмотрят вопрос. Если там неправильно - поправим",- ответил глава Минской области.

Спустя некоторое время он снова столкнулся с проблемами этого населенного пункта, только уже по части асфальтирования дорог и проведения водопровода. Местная жительница жаловалась, что дороги с новым покрытием не справляются с потоками воды во время дождей - возникает подтопление. Пенсионер жаловался на отсутствие водопровода, на что получил ответ, что вода в его доме появится уже к концу октября. "Давайте по Колодищам и Копище комплексно разберемся", - сказал губернатор. Он призвал специалистов выехать на места, встретиться с жителями населенных пунктов, а помимо проблемных дорог, поднять темы строительства детского сада и школы, путепровода через железную дорогу в Колодищах: эти вопросы постоянно поднимаются во время прямых линий и приемов граждан.

"Проблема Копище и Колодищей застаревшая. В Колодищах мы провели большой объем работы. Если проанализировать прошлый и позапрошлый годы, там обращений было намного больше. Мы тогда приняли решение, что будем асфальтировать улицы совместно с людьми. Частично эту проблему сняли. Теперь идут проблемы, что положили покрытие, и там уже вода затекает. Будем дошлифовывать и устранять эти моменты. По Копище мы наработали пакет документов, сейчас будем принимать решения совместно с заинтересованными структурами", - прокомментировал Анатолий Исаченко.

Поступило несколько звонков от жителей малых деревень и крупных городов Минской области. Их всех объединяют схожие проблемы: не работает водопровод, нет уличного освещения. Например, в деревне Медведевка Борисовского района в конце мая вышла из строя артезианская скважина. Не налажена на должном уровне доставка питьевой воды. "До конца года будет выполнен капремонт", - заверили обратившегося специалисты во время прямой линии.

Нет газа, отопления, горячей воды, не работают лифты в новостройке по улице Советской в Смолевичах. Дом ввели в эксплуатацию в декабре 2018 года. Застройщик продал 19 квартир, но въехать в их молодые семьи до сих пор не могут. Многие в городе-спутнике обеспокоены вопросом ввода в эксплуатацию строящихся домов. Сроки оттягиваются, у будущих новоселов возникают проблемы с кредитованием. Застройщика обещали поторопить.

Были звонки от двух женщин из Смолевичей, которые проживают в доме по улице Жодинская. В их квартирах сырость, плесень. Кровля и в целом весь дом требуют капитального ремонта, но некоторые жильцы не готовы выделять средства на необходимые работы. Выходит, что общими усилиями на местном уровне решить проблему не получается. Специалисты отмечают, что чаще всего это происходит, когда в доме нет председателя кооператива или он недобросовестно выполняет свои обязанности. По словам губернатора Минской области, райисполкомам в ближайшем будущем могут делегировать права избирать председателей кооперативов в тех случаях, когда с этим возникает проблема. "Не будем ждать постановления Совмина, а примем решение на уровне облисполкома или областного совета, потому что это проблема назревшая", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

Губернатор распорядился выехать на места и поставить точку в проблемных делах Смолевичей. "Если власти местные не работают - будут приняты кадровые решения", - озвучил категоричное условие Анатолий Исаченко.

Сетуют на качество работы службы "115.бел" жительницы Жодино и городского поселка Смиловичи. В одном случае старшая по дому не может дозвониться операторам в экстренной ситуации в течение нескольких часов, в другом - есть нарекания к качеству работы с заявками. По словам губернатора, работа службы вызывает нарекания и в других населенных пунктах Минской области. Вызвано это нехваткой операторов и другими вопросами, которые обещают устранить в кратчайшие сроки.

В Год малой родины пытаются благоустроить свою деревню жители Садовщины Дзержинского района. Население выступает за восстановление искусственного водоема, который кто-то осушил около двух с половиной лет назад. За свои средства местные жители готовы вернуть небольшое озеро и обустроить зону отдыха, но так и не получили ответа со стороны местных властей. Проблему обещают изучить и посодействовать жителям, если это будет возможно.

Волнует судьба малой родины и жителя Крупского района, который обеспокоен тем, что большие площади земель не задействованы под пахоту. Губернатор заверил: был найден инвестор - работа в этом направлении уже началась. Парадокс только в том, что в облисполком поступают обращения жителей того же района, которые выступают против того, чтобы пустующие земли были задействованы на пользу сельскому хозяйству.

Недовольны преобразованиями своей малой родины в преддверии празднования "Дажынак" в Борисове, где ведутся реконструкция улицы Гагарина и другие дорожные работы. Одному жителю строительные работы мешают свободно перемещаться по городу: возникают аварии, пробки и полный хаос на дороге. Другой борисовчанин обеспокоен тем, что на улице Гагарина не установлены урны для мусора и скамейки. Если в первом случае в проблеме будет разбираться областная ГАИ, то во втором, вероятнее всего, придется просто подождать.

По информации "Белтелекома", всего за время проведения прямой линии было зарегистрировано 5,8 тыс. попыток дозвона. С 30 жителями Минской области губернатор пообщался и дал конкретные поручения. Около половины сегодняшних личных обращений к Анатолию Исаченко - бытовые и личные вопросы: по поводу работы деревенской бани и отделения банка, общественного транспорта, строительства остановочных пунктов, приватизации домов, раздела имущества, досрочной пенсии.-0-