Дороги, водоснабжение и сохранение сельхозкомплекса - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах

5 марта, Ушачи /Корр. БЕЛТА/. Вопросы асфальтирования населенного пункта, водоснабжения в сельской местности и сохранение сельхозкомплекса обсуждались во время приема граждан председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко в Ушачском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым обратился житель деревни Лутово Сельцо. Он попросил заасфальтировать ул.Центральную в населенном пункте, ее протяженность - 1 км. Владимир Андрейченко рассказал, что, исходя из финансов, постараются асфальт положить в следующем году. Также сельчанин пожаловался на плохое качество воды в колонках. Эту проблему решат в течение марта.

С коллективным обращением пришли пять работниц свинокомплекса "Сорочино". Производственный участок хотят закрыть, люди просят сохранить его: это рабочие места для местных жителей и окрестных деревень. Головное предприятие Витебский комбинат хлебопродуктов планирует переместить скот на другой участок в Бешенковичский район в целях лучшей логистики. Для работников это дискомфорт: будет сложно добираться на работу. "Свинокомплекс должен работать. Проработайте варианты его сохранения, и будем решать", - сказал местной власти председатель Палаты представителей.

Общаясь с журналистами, Владимир Андрейченко отметил, что люди положительно оценивают приемы в райцентрах руководителями ветвей власти республиканского уровня. Меняется структура обращений граждан: акцентируют внимание на качестве выполнения тех или иных услуг, улучшении инфраструктуры. "Многое сделано, в том числе властями на местном уровне. Но есть серьезный вопрос - занятость. Сокращение работников на производствах недопустимо, но и говорить, что мы все вопросы на макроуровне должны решать, это тоже неправильно. Государство сделало все, чтобы развивать производство на местах, создана законодательная база, поэтому в этом вопросе нужно местным органам власти проявлять активность", - отметил спикер Палаты представителей.

Он добавил: в последнее время уделялось большое внимание социальным объектам. В Ушачах построили физкультурный комплекс, отремонтировали больницу, музей, детсады, построена школа искусств.

Сегодня на прием к Владимиру Андрейченко также обращались с вопросами трудоустройства, обжалования приговора суда. Житель Барановичей принес предложения изменений в Уголовный кодекс и закон о противодействии экстремизму.-0-