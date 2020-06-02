Дороги, жилье и выплаты компенсации - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах

2 июня, Ушачи /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С жилищными вопросами, вопросами строительства дорог и проблемами с выплатами компенсации морального вреда обратились жители Ушачского и Глубокского районов к председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко во время личного приема граждан в Ушачах, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко

На приеме Андрей Вашило

На приеме Наталья Пономарева с дочерью Ириной

Во время приема граждан

На приеме главный врач Ушачской центральной больницы Сергей Моисеев

Начался прием с обращения жителя Глубокого. В 2015 году в аварии погибли его родители. В августе 2018 года суд обязал Глубокский райагросервис выплатить двум братьям (сыновьям погибших) материальную компенсацию морального вреда. Несмотря на решение суда, предприятие за почти два года не выплатило положенную сумму. Владимир Андрейченко поручил управлению принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома взять дело на контроль. "За два года надо было решить эти вопросы. В срок до 1 сентября выплатить компенсацию и доложить о решении проблемы", - обратился спикер парламента к первому заместителю директор райагросервиса. Погасить задолженность перед одним из братьев должны уже в июне.

На приеме заведующий сектором спорта и туризма Ушачского райисполкома Сергей Тиханенок

Во время приема

В ожидании приема

С коллективной просьбой жители деревни Гута. Сельчане сетуют на то, что после закрытия на ремонт моста в Ушачах транспортный поток в объезд пошел через их деревню. Из-за этого постоянно стоит пыль на гравийной дороге и возле домов. По словам дорожников, они намерены решить этот вопрос временно с помощью обеспыливания дороги. В ближайшие годы участок в деревнях Гута и Матырино собираются заасфальтировать.

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Ушачский райисполком

Фото Александра Хитрова