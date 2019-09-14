Дорогу к знаниям проложили для воспитанников Радошковичской школы-интерната ДПС "Стрела" и Нацбиблиотека

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подарок учащимся Радошковичской школы-интерната ко дню Минска сделало специальное подразделение ДПС "Стрела" Министерства внутренних дел совместно с Национальной библиотекой Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде спецподразделения Ольга Аминова.

"Сегодня мы провели в Минске благотворительную акцию "Дорога к знаниям со "Стрелой". Ее участниками стали учащиеся Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Министерство внутренних дел взяло шефство над этим учебным заведением и традиционно проводит для его воспитанников многочисленные проекты и акции", - рассказала Ольга Аминова.

По ее словам, задача очередного благотворительного проекта - стимулировать у детей интерес к знаниям, подарить им яркие впечатления, а также напомнить правила безопасного поведения на дорогах. "До Национальной библиотеки мы довезли ребят в сопровождении "Стрелы". Затем у каждого из них была возможность посидеть за рулем патрульного автомобиля и эскортного мотоцикла, а также сделать фото на память", - отметила старший инспектор.

Кроме того, для ребят были организованы экскурсия по Национальной библиотеке и познавательный квест. "И, самое главное, прошли занятия по дорожной безопасности. В частности, мы рассказали, как должны себя вести пассажиры в салоне автомобиля, а также напомнили правила безопасного поведения для пешеходов и велосипедистов", - добавила Ольга Аминова.-0-

Фото специального подразделения ДПС "Стрела"