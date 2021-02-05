Дорохович объявил в Минске день наведения порядка и уборки снега

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня будет проведен день наведения порядка, уборки столицы от снега, в которой должны участвовать все. Об этом заявил сегодня на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории города заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Снега вчера выпало очень много. Нам надо в сжатые сроки его убрать. Субъекты хозяйствования, торговли, общепита, товарищества собственников, всех с самого утра просил бы активно поработать на своих закрепленных территориях. И автовладельцев призываю взять в руки лопаты и расчистить парковочные места во дворах. Сегодня день наведения порядка в Минске", - сказал Александр Дорохович.

Также он обратил внимание субъектов хозяйствования на то, что на их территории не должно быть снежных куч и гор. Зампредседателя горисполкома с удивлением отметил: некоторые даже крупные торговые и торгово-развлекательные центры позволяют себе подобное.

Коммунальным предприятиям он тоже сделал замечания: у собственных сооружений этих предприятий автостоянки зачастую не расчищены от снега.

На темпы уборки влияет наличие техники на мелких улицах, в узких проездах. Автомобилистов просят парковаться таким образом, чтобы не мешать проезду и работе коммунальных служб.-0-

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