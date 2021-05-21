Дорохович поручил завершить запланированный ямочный ремонт во дворах столицы до 1 июня

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 1 июня запланированный ямочный ремонт дворовых территорий столицы должен быть завершен. Такое поручение дал сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по содержанию и благоустройству Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский доложил, что районными ремавтодорами в соответствии с заключенными с предприятиями ЖКХ договорами продолжаются работы по ямочному ремонту во дворах. Процент выполнения у всех разный - от 50% до 85%.

"До 1 июня по тем объемам, которые определены по заключенным договорам, работы должны быть выполнены", - поручил Александр Дорохович.

Он также обратил внимание, что исполнители несут ответственность за качество выполненных работ: будет выборочных контроль и при выявлении "халтуры" ремавтодор будет сам переделывать ремонт за свой счет. Это одна из причин, по которой зампред горисполкома настаивает на привлечение к ямочным ремонтам и другим работам по благоустройству не частных организаций, с которых потом порой трудно спросить за некачественное выполнение.

Денис Глинский также сообщил, что на июнь, возможно, будет выделено дополнительное бюджетное финансирование, поэтому принимаются обоснованные заявки по использованию этих средств на ямочные ремонты во дворах, которые не вошли в первоначальный план.

Что касается ремонта лестниц во дворах и жилых кварталах, то график работ здесь расписан до 31 августа. Но Александр Дорохович настаивает на ускорении работ - чтобы было более комфортно жителям. На сегодняшний день ремавтодором Центрального района из 6 лестниц отремонтированы 3, Партизанского - 2 из 10.-0-