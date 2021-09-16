Дорохович: потребители Минска полностью готовы к отопительному сезону

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребители Минска полностью готовы к предстоящей зиме и отопительному сезону. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

"Паспорта готовности потребители и теплоисточники должны были получить до 1 сентября. Такое решение Мингорисполкома было принято исходя из практики последних лет, когда отопительный сезон в столице стартовал рано, порой даже в сентябре. На сегодняшний день 100% потребителей получили паспорта готовности, подготовительные работы выполнили также практически все теплоисточники", - рассказал Александр Дорохович.

Он отметил, что столичные власти следят за ситуацией и долгосрочным прогнозом погоды. С приходом холодов потребителям подключат отопление в трехдневный срок.

Решения о сроках начала и завершения отопительного сезона принимаются на основании данных о средней за сутки температуре наружного воздуха. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты: детские школьные и дошкольные учреждения, больницы. Требование для этого - температура минус 8 градусов и ниже в течение пяти суток.-0-