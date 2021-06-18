Дорохович потребовал провести замену устаревших почтовых ящиков в Минске к Дню города

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович поручил профильным службам провести работу по замене устаревших абонентских почтовых ящиков в Минске к Дню города, передает корреспондент БЕЛТА.

"В жилых многоквартирных домах Минска необходимо заменить более 21 тыс. почтовых ящиков. Проводим обследование таких элементов и при необходимости их реконструкции, пытаемся связаться с собственником ящика напрямую для оповещения его об оплате услуги по его замене. Если не получается так, оставляем в почтовых ящиках информацию. Однако по большей части население не реагирует и не желает менять ящики", - рассказал начальник участка технического обслуживания центра по техническому обслуживанию производства "Минская почта" Вадим Сквернюк.

Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, работу по замене устаревших абонентских почтовых ящиков необходимо активизировать. "Создание чистоты, уюта, комфорта в столице - наша работа и миссия. Все сталкиваются с трудностями во время выполнения этих задач, но мы должны их преодолевать для того, чтобы минчане жили в красивом городе. Привлекайте другие службы для помощи по замене ящиков и общению с населением для оплаты услуги установки нового. Чтобы к сентябрю, в частности к Дню города, комплекс данных работ выполнили в полном объеме", - сказал он.-0-