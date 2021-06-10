Дорохович предлагает больше внедрять видеонаблюдение для порядка в жилфонде

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович сегодня на заседании рабочей группы по содержанию и благоустройству территории столицы потребовал конкретных предложений и мер для обеспечения должного санитарного состояния в жилье и прилегающих постройках. Одно из решений, по его мнению, шире использовать видеонаблюдение, передает корреспондент БЕЛТА.

МЧС постоянно отмечает захламление подвалов, чердачных помещений в домах. Многие сараи жильцами вовсе не используются, что делает эти постройки местами общего пользования.

Состояние пунктов приема вторичных материальных ресурсов города, как показала проверка МЧС и межведомственный мониторинг с санслужбой, оставляет желать лучшего. Нарушения выявлены на 26 объектах - четверти проверенных. По таким фактам начато 15 административных процессов, один руководитель оштрафован, направлено одно представление и семь писем с информацией.

Главы администраций признали, что проблема многих из указанных адресов им известна. После инвентаризации все исправляется, но ненадолго. Доступ на некоторые объекты порой проблематично закрыть, чем пользуются асоциальные личности.

"Это недопустимо. Нужны наши действия", - потребовал Александр Дорохович. В жилых районах, он считает, способно помочь видеонаблюдение. "Давайте потихоньку подступаться. Может, надо изначально предусмотреть на новых домах в проекте видеонаблюдение", - предложил зампред горисполкома и попросил исследовать эту возможность.

От товариществ собственников и ЖСПК он также ждет соответствующих шагов - это и в интересах жильцов.-0-

Хозяевам несогласованных инфоуказателей дана неделя на их демонтаж - Дорохович

Более 40 дорожных контроллеров в Минске будут заменены