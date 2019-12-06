Дорохович призвал нестандартно подходить к проведению капремонта

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на оперативном совещании в мэрии призвал руководство администраций районов использовать нестандартные решения для устранения проблем по капитальному ремонту жилфонда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я призываю, чтобы применялись законные нестандартные решения при устранения проблем по капремонту, которые дадут результат", - сказал Александр Дорохович.

Например, в некоторых микрорайонах столицы капремонт может затягиваться из-за того, что возникают проблемы с доступом в некоторые квартиры. "Из Ленинского района приносили объявление, висящее в подъезде, в котором говорится от имени жильцов, что капитальный ремонт идет долго потому, что определенные квартиры не предоставили доступ. Жильцы могут помочь разобраться с такими проблемными квартирами", - отметил Александр Дорохович. По его словам, администрации районов могут обращаться за помощью в организации, где работают недобросовестные жильцы. Руководство проведет с ними разъяснительную беседу, и проблема может сдвинуться с мертвой точки.

Главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов в свою очередь сообщил, что при плане ко капремонту жилфонда в Минске на 2019 год в 965 тыс. кв.м, за девять месяцев с начала года было введено в эксплуатацию 548 тыс. кв.м жилья. Есть проблемы с выполнением годового плана в некоторых районах столицы.-0-