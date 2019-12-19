Дороже детей ничего не бывает - Владимир Дворник

19 декабря, Петриков /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство много вкладывает в совершенствование условий для развития детей, ведь дороже них ничего не бывает. На этом сделал сегодня акцент заместитель премьер-министра Владимир Дворник во время новогоднего праздника, который стал частью республиканской акции "Наши дети", в Петриковской специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра отметил, что акция "Наши дети" набирает обороты. "Это очень достойное мероприятие, когда встречаешься с детьми, видишь их глаза, красивые лица. Хочется, чтобы ребята выросли достойными гражданами страны", - сказал Владимир Дворник. Он подчеркнул, что государство много вкладывает в совершенствование условий для развития детей: строятся школы, сады. "Ведь дороже детей ничего не бывает", - добавил вице-премьер.

Владимир Дворник обратил внимание, что после масштабных недавних преобразований Петриков стал неузнаваем, и в частности школа-интернат. "Приятно осознавать, как много сделано здесь за короткое время", - поделился впечатлениями он. Например, после ремонта в школе появился компьютерный класс с мультибордами. Обновлены пищеблок (и оборудование, и зал), мебель в классах, благоустроена территория.

Воспитанники школы пригласили почетных гостей на новогоднее представление. Как признался 11-летний Алексей Силивончик, к празднику ребята готовились ответственно: репетировали роли, выбирали костюмы, разучивали песни и танцы.

Собравшись у ароматной лесной красавицы, юные артисты возвестили о начале торжества дружным "Ура, зима пришла!". Далее им предстояло путешествие с новогодними персонажами: Снегурочкой, мышонком Пиком, поросенком Хрюшей. Дети вместе с гостями водили хороводы, громко звали Деда Мороза, вызволяли старика и его внучку из плена злой ведьмы в царстве летучих мышей, зажигали огоньки на елке.

После представления Владимир Дворник вручил школьникам сладкие подарки. Он пожелал им радости и счастья, здоровья и успехов. Ребята в ответ преподнесли ему пряничный домик.

В Петриковской специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи в 1-9-х классах обучаются 63 ребенка из различных районов Гомельской области. 38 ребят проживают в учреждении, домой отправляются на каникулах и по возможности - на выходных. В образовательный процесс внедрен коррекционный компонент: с ребятами работают дефектологи.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-