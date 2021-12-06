Дорожная карта организации текстильного кластера разработана в Витебской области

6 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Витебского государственного технологического университета разработали дорожную карту организации текстильного кластера (или кластера льна) на территории Витебской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая кафедрой "Экономическая теория и маркетинг" ВГТУ доктор экономических наук, профессор Галина Яшева.

Создание интегрированной структуры по выращиванию и переработке льна на базе Оршанского льнокомбината, Института льна Национальной академии наук Беларуси и ВГТУ предусмотрено Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Сотрудники университета как ключевого субъекта будущего объединения изучили международный опыт, роль феномена кластеров в построении инновационной экономики, провели анализ особенностей кластерной политики, формирования кластерных связей. Результаты исследования использованы при разработке комплексного плана реализации проекта, стратегически значимого для Витебской области. При этом, как показывает практика других стран, необходимым условием в этом процессе является мотивация инициаторов и заинтересованных лиц, понимание ими особенностей функционирования кластера на основе кооперации и сотрудничества конкурентов для достижения совместных целей, подчеркнула Галина Яшева.

Первый этап дорожной карты предусматривает выявление потенциальных участников кластера и формирование структуры. Помимо уже названных ключевых организаций это могут быть льнозаводы, швейные предприятия, то есть субъекты по всей технологической цепочке превращения семян льна в готовые швейные изделия. Причем опыт других стран показывает, что среди участников успешных текстильных кластеров доля малого и среднего бизнеса доходит до 90% и более.

Второй этап - инициирование создания кластера. По мнению Галины Яшевой, фактически он уже реализован в Программе социально-экономического развития. Это соответствует мировому опыту, когда по инициативе сверху появляются подобные проекты. На третьем этапе предстоит проводить совместные мероприятия в рамках кластерной инициативы. Их организацией должны заниматься ключевые субъекты и заинтересованные структуры, включая госорганы. В предпринимательской среде зачастую отсутствует опыт выстраивания отношений на основе конкурентного сотрудничества, позволяющих компаниям взаимодействовать, например, при закупке сырья и материалов, продвижении продукции на внешние рынки, сертификации, проведении маркетинговых исследований, пояснила Галина Яшева. Поэтому важно уделить внимание просветительской и разъяснительной работе, чтобы субъекты хозяйствования добровольно и осознанно присоединялись к инициативе.

Следующим этапом необходимо создать электронную платформу для организации взаимодействия участников кластера, в том числе по научно-исследовательским проектам. Там же можно размещать различные информационные базы и продукты, в частности, участников кластера и заинтересованных субъектов, акты законодательства, регулирующие эту сферу, другую полезную информацию. Разработкой макета платформы сейчас занимаются в ВГТУ.

На заключительной стадии предстоит налаживать сотрудничество участников внутри структуры, а также организовывать межкластерное взаимодействие. Например, для витебского текстильного кластера перспективным видится партнерство с пищевыми предприятиями по выпуску льняного масла, а также ряду других направлений, добавила Галина Яшева.

По данным комитета экономики Витебского облисполкома, на территории области функционируют медико-фармацевтический, нефтехимический, композитный кластеры. Сейчас они объединяют 25 организаций, а к 2025 году их количество планируется увеличить до 30 субъектов. Кроме того, в стадии формирования находится деревообрабатывающий кластер на базе СЭЗ "Витебск".-0-