1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожники Минска готовы к работе в зимних условиях. Об этом собщил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дорожная служба города готова к зимнему периоду. С 15 октября мы перешли на зимний режим работы. Организованы круглосуточные дежурства людей и техники на случай непогоды. Ремонт снегоуборочной техники и оборудования выполнен на 100%. Также завершены аттестации пескосолераспределительной техники на минимальные нормы россыпи", - сказал Владимир Латушкин.

Всего на предприятии к сезону подготовлены 760 единиц коммунальной снегоуборочной техники. "В этом году парк техники обновлен на 40 единиц (самосвалы, комбинированные дорожные машины, тракторы)", - отметил заместитель гендиректора.

В среднем ежесуточно для уборки задействуют около 800 человек и 500-550 единиц спецтехники (в пиковые моменты - около 700 единиц). В столичных районах определены 9 площадок для складирования снега, также будет работать снегоплавильный пункт производительностью около 5 тыс. куб.м в сутки.

За зиму будет использовано 51,5 тыс. т песчано-соляных смесей и 47 тыс. т соли.-0-