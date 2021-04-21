Дорожную разметку будут наносить на 15 участках в Минске в ночь на 22 апреля

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку будут наносить на 15 участках улично-дорожной сети Минска в ночь на 22 апреля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Дорожную разметку будут наносить на следующих участках: внутреннее и внешнее кольца МКАД от 35-го до 52-го км и от 18-го до 25-го км, развязка пр.Победителей - МКАД, Логойский тракт - МКАД, Логойский тракт, ул.Кирова, ул.Красноармейская, ул.Энгельса, ул.Карла Маркса, ул.Янки Купалы от ул.Максима Богдановича до пр.Независимости, ул. Кабушкина, ул.Ташкенская, площадь Бангалор, ул.Хмелевского от пр.Дзержинского до ул.Грушевской, ул.Сурикова.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-