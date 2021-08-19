Дорожную разметку этой ночью будут наносить на более чем 20 участках в Минске

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 20 августа дорожную разметку будут наносить на более чем 20 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Речь об участке ул.Сухаревской от ул.Лобанка до ул.Шаранговича; пересечении Игуменского тракта с ул.Прушинских и ул.Гашкевича; пересечении ул.Маяковского с ул.Бородинской, ул.Солнечной и пер.Маяковского; пересечении ул.Свердлова с ул.Бобруйской.Также разметку нанесут на ул.Седова, в том числе местном проезде вдоль Партизанского проспекта от ул.Лазо до ул.Днепровской; на ул.Шоссейной; ул.Строителей; ул.Днепровской; ул.Котовского; ул.Челюскинцев; ул.Одесской; ул.Карвата; ул.Связистов; ул.Лесопарковой; Дачном проезде; ул.Кижеватова; участке ул.Олега Кошевого от ул.Долгобродской до Партизанского проспекта; ул.Буденного; развязке ул.Чижевских - МКАД; участке ул.Турова от ул.Янки Лучины до ул.Михаила Пташука; ул.Гашкевича; ул.Лукьяновича; ул.Неждановой; ул.Уральской и ул.Тростенецкой.Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута и быть особенно внимательными на этих участках дорог.-0-