Дорожную разметку на основных магистралях в Минске планируется нанести до 1 мая

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку на основных магистралях в Минске необходимо нанести до 1 мая, на главных (каркасных) улицах - до 1 июня, сообщила начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал директор КУП "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома" Анатолий Жамоздик, для разметочных работ применяются 22 комплекса, из которых 16 - для нанесения разметки краской, 4 - термопластиком, два - для демаркировки. Закупается новая техника.

За 11 месяцев 2018 года в столице построено 9 светофорных объектов, еще четыре реконструированы. Установлены и заменены около 1,3 тыс. и 2,2 тыс. дорожных знаков, 11,5 тыс. погонных метров дорожного ограждения, нанесено 348 тыс. кв.м дорожной разметки, в том числе 32,9 тыс. кв.м термопластиком.

КУП "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома" занимается внедрением технических средств организации дорожного движения. В хозяйственном ведении предприятия находятся 740 светофорных объектов на перекрестках, около 79,4 тыс. дорожных знаков, 76,8 тыс. погонных метров дорожного ограждения.-0-