Дорожную разметку нанесут на 8 участках в Минске

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня нанесут на 8 участках в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Наносить дорожную разметку будут на следующих улицах: развязка ул.Орловская - пр.Победителей, пр.Партизанский от ул.Ангарской до ул.Селицкого, пр.Партизанский от ул.Кабушкина до ул.Селицкого, ул.Кабушкина, ул.Ташкентская, пр.Независимости от ул.Московской до ул. Янки Купалы, пр.Независимости от пл.Победы до ул.Козлова, пр.Независимости от ул.Филимонова до ул.Калиновского.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-