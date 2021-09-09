Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске

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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 10 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 10 сентября планируется нанести дорожную разметку на следующих участках города: ул. Щорса; площадь Победы; ул. Жудро; ул. Чайлытко; ул. Авангардная; ул. Передовая; ул. Запорожская; Логойский тракт; пересечение ул. Долгобродской с пер. Козлова; пр. Любимова.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными.-0-