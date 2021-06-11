Дорожную разметку нанесут ночью на 11 участках в Минске

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут в ночь на 12 июня на 11 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 12 июня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Кедышко; ул.Калинина; ул.Авакяна; ул.Володько; ул.Тростенецкой от пер.Велосипедного до ул.Олега Кошевого; ул.Франциска Скорины; перекрестке ул.Ваупшасова с ул.Радиальной; пр.Пушкина; ул.Академической; перекрестках Логойского тракта с улицами Олешева, Лукьяновича, Волгоградской; перекрестках пр.Независимости с улицами Комсомольской и Городской Вал.

В зависимости от погодных условий и готовности проезжей части в график нанесения дорожной разметки могут быть внесены изменения.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-