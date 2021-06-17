Дорожную разметку нанесут ночью на 13 участках в Минске

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут в ночь на 18 июня на 13 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь о развязке ул.Маяковского - ул.Денисовская; ул.Бабушкина; ул.Уборевича; ул.Седых; ул.Ельницкой; перекрестках ул.Якуба Коласа с ул.Белинского, ул.Чернышевского, ул.Некрасова, ул.Сурганова; пр.Жукова, от ул.Путейской до ул.Брилевской; ул.Скрипникова; ул.Платонова; ул.Саперов.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-