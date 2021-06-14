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14 июня 2021, 21:53

Дорожную разметку нанесут ночью на 14 участках в Минске

Фото из архива
Фото из архива

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут ночью на 14 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь об участке ул.Тростенецкой от пер.Велосипедного до ул.Кошевого; ул.Володько; ул.Буденного; ул.Бабушкина; ул.Уборевича; перекрестке ул.Бабушкина - Игуменский тракт; 23-24 км внешнего кольца МКАД; 24-25 км внутреннего кольца МКАД; пр.Пушкина; ул.Кропоткина; ул.Первомайская; ул.Чапаева; пер.Свислочский; велодорожки на пересечениях пр.Независимости с ул.Комсомольской и ул.Городской Вал.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

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