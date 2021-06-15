Дорожную разметку нанесут ночью на 14 участках в Минске

Фото из архива
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут в ночь на 16 июня на 14 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Речь об участках пр.Независимости (от МКАД до 9-го км), ул.Брикета, ул.Академика Вышелесского, ул.Бабушкина, перекрестке ул.Бабушкина - Игуменский тракт, ул.Уборевича, 23-24 км внешнего кольца МКАД, 24-25 км внутреннего кольца МКАД, пр.Пушкина, пр.Жукова (от ул.Путейской до ул.Брилевской), ул.Брикета, ул.Скрипникова, ул.Нарочанской и на велодорожке на пересечении пр.Независимости с ул.Комсомольской.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-