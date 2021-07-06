Дорожную разметку нанесут ночью на 19 участках в Минске

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью дорожную разметку нанесут на 19 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 7 июля планируется нанесение дорожной разметки на ул.Городецкой, ул.Гинтовта, ул.Пономаренко, ул.Шаранговича, ул.Голодеда, участке на ул.Якубова от ул.Малинина до ул.Плеханова, участке на ул.Кижеватова от ул.Брестской до ул.Казинца, перекрестке пр.Независимости - ул.Калиновского, перекрестке пр.Пушкина - ул.Ольшевского, перекрестке пр.Пушкина - ул.Матусевича, ул.Веры Хоружей, ул.Притыцкого, на участке ул.Орловской от пер.Нововиленского до ул.Нововиленской, на участке ул.Бобруйской от ул.Ленинградской до ул.Ульяновской, перекрестке ул.Интернациональная - ул.Янки Купалы, ул.Гамарника, ул.Карбышева, ул.Кижеватова, ул.Якубова - ул.Шейпичи в сторону Чижовки.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-