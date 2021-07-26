Дорожную разметку нанесут ночью на 19 участках в Минске

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут сегодня ночью на 19 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома со ссылкой на КУП "СМЭП Мингорисполкома".

Речь о следующих участках улично-дорожной сети: пр.Независимости от ул.Калиновского до МКАД; участок ул.Седых от ул.Карбышева до ул.Калиновского; ул.Севастопольская; пр.Газеты "Звезда"; участок ул.Казинца от ул.Корженевского до ул.Кижеватова; ул.Янки Брыля; ул.Ландера; участок МКАД вблизи д.Зацень (34-35 км); пер.Промышленный; ул.Корженевского; пересечение ул.Ленина с ул.Интернациональной; пересечение ул.Городской Вал с ул.Володарского; ул.Жилуновича; ул.Наполеона Орды; ул.Каролинская; развязка пр.Независимости - ул.Острошицкая, в том числе съезды вдоль пр.Независимости; ул.Никифорова; ул.Шафарнянская; пересечение ул.Якуба Коласа с ул.Кульман, ул.Дорошевича, ул.Хмельницкого.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-