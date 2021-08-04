Дорожную разметку нанесут ночью на 8 участках в Минске

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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 5 августа будут наносить дорожную разметку на 8 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на участке ул. Ф.Скорины от ул.Филимонова до Дачного проезда, ул.Лукьяновича, ул.Гурского, ул.Налибокской, ул.Казимировской и ул.Колесникова.
Кроме этого, работы будут проходить по пер.Промышленному и ул.Промышленной.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-