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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут сегодня на 14 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на ул.Тихой, ул.Пионерской, ул.Веснинка, пер.Веснинка, ул.Вербной, развязке пр.Партизанского - ул.Плеханова, ул.Ангарской, ул.Алибегова, ул.Воронянского, ул.Володько, ул.Авакяна, участке пер.Домашевского от ул.Тимирязева до ул.Карла Либкнехта, ул.Грушевской, участке ул.Веры Хоружей от ул.Якуба Коласа до ул.Максима Богдановича.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-