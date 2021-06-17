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17 июня 2021, 08:01

Дорожную разметку нанесут сегодня в Минске на 7 участках

Фото из архива
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 7 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Ангарская; ул.Алибегова; ул.Воронянского; пер.Авакяна; ул.Володько; участок ул.Тростенецкой от пер.Велосипедного до ул.Олега Кошевого; участок ул.Веры Хоружей от ул.Якуба Коласа до ул.Максима Богдановича.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

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