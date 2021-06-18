Дорожную разметку нанесут сегодня в Минске на 8 участках

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 8 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Буденного; ул.Алибегова; ул.Ангарская; ул.Рафиева; ул.Воронянского; ул.Авакяна; участок ул.Веры Хоружей от ул.Якуба Коласа до Максима Богдановича; участок ул.Тростенецкой от пер.Велосипедного до ул.Олега Кошевого.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-