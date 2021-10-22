Дорожную разметку нанесут в Минске на 12 участках

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 12 участках дорог нанесут сегодня дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на ул.Белецкого, ул.Михайловской, Бетонном проезде, ул.Ельских, ул.Лещинского и ул.Каменногорской. Работы также будут производить по пер.Тихому, Логойскому тракту, ул.Малинина, ул.Неманской, ул.Железнодорожной - пр.Жукова, ул.Стариновской.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-