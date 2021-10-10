Дорожную разметку нанесут в Минске на 6 участках

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 6 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", запланировано нанесение дорожной разметки на ул.Мазурова, ул.Жудро, пер.Козлова, ул. Янки Мавра, участке ул.Нестерова от ул.Ангарской до ул.Илимской, а также на велопереездах на пр.Независимости.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-