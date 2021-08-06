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06 августа 2021, 19:19

Дорожную разметку ночью будут наносить на 13 участках в Минске

Фото из архива
Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 7 августа дорожную разметку будут наносить на 13 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на участке ул. Ф.Скорины от ул.Филимонова до Дачного проезда, Логойском тракте, ул.Лукьяновича, участке ул.Восточной от ул.Некрасова до ул.Олешева, ул.Гурского, ул.Жудро, участке ул.Бельского от ул.Притыцкого до ул.Одоевского, ул.Натуралистов, ул.Хмельницкого, ул.Мержинского, ул.Кутузова, ул.Чернышевского и пер.Промышленном.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-

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