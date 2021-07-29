29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку ночью нанесут на 17 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 30 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Чичурина, ул.Аладовых, ул.Михайловская, ул.Казинца, ул.Космонавтов, ул.Громова, участок пр.Рокоссовского от ул.Плеханова до ул.Малинина, участок ул.Инженерная от МКАД до пер.Промышленный, ул.Аэродромная, ул.Жилуновича, ул.Бехтерева, пересечение ул.Городской Вал с ул.Володарского, ул.Каролинская, ул.Чюрлениса, ул.Прушинских, участок ул.Лучины от Игуменского тракта до ул.Чижевских, участок ул.Седых от ул.Карбышева до ул.Калиновского.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-