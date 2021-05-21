21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня будут наносить на пяти участках в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки запланировано на развязке МКАД - ул.Тимирязева, развязке МКАД - ул.Мазурова, развязке МКАД - Аквапарк, ул.Притыцкого и ул.Мельникайте.

Госавтоинспекторы рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-