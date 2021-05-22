22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня будут наносить на пяти участках в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки запланировано на ул. Железнодорожной от дома №18 до пр. Дзержинского, ул. Кальварийской, ул. Мельникайте, на пересечении ул. Грушевской с 1-м Извозным переулком и на 1-ом Извозном переулке.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-