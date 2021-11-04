4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня в Минске нанесут на шести участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Некрасова, ул.Казинца, ул.Серова, ул.Кабушкина, ул.Малинина, ул.Тимошенко.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-