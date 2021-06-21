21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске 22 июня будут наносить на 16 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", работы запланированы на улицах: Михася Лынькова, Петра Глебки, Михаила Пташука, Прушинских, Толбухина, Кедышко; на перекрестках Партизанского проспекта с Рабочим переулком и улицами Олега Кошевого, Буденного, Ванеева; на участке ул.Нестерова от ул.Алтайской до ул Ангарской; участке пр.Жукова от ул.Путейской до ул.Брилевской; развязке ул.Могилевская - ул.Чкалова; на ул.Бабушкина, Воронянского, Авакяна, Радужная, Гусовского, Ташкентская.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-