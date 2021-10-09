Дорожную разметку в Минске будут наносить на 12 участках

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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 12 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: пр.Независимости, пр.Победителей в районе ул.Нарочанской, ул.Короля, ул.Васнецова, ул.Кулешова, пер.2-й Юношеский, ул.Крупской, велопереезды на пр.Независимости, ул.Мазурова, ул.Жудро, пер.Козлова, участок ул.Нестерова от ул.Ангарской до ул.Илимской.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-