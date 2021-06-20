Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 16 участках дорог

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 21 июня в Минске будут наносить дорожную разметку на 16 участках дорог, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь об ул.Уборевича; ул.Турова; ул.Петруся Бровки; участок ул.Ботанической от ул.Петруся Бровки до ул.Академической; пер.Козлова; ул.Михася Лынькова; участок ул.Петра Глебки от ул.Ольшевского до ул.Михася Лынькова; 6 - 8 км внутреннего кольца МКАД; перекресток ул.Ленина - ул.Тростенецкая - ул.Аранская; перекресток пр.Партизанский - пер.Рабочий; участок пр.Независимости от МКАД до 9 км; ул.Скрипникова; участок пр.Жукова от ул.Путейской до ул.Брилевской; развязка ул.Могилевская - ул.Чкалова; ул.Бабушкина; ул.Седых.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-