Дорожную разметку в Минске нанесут на пяти участках

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на пяти улицах будут наносить дорожную разметку. Такая информация опубликована в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", дорожную разметку сегодня планируют наносить на участках улиц Рогачевская, Стариновская, Аладовых, Ульяновская и Смоленская.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-