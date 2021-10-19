Дорожную разметку в Минске нанесут на пяти участках

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на пяти участках будут наносить дорожную разметку. Такая информация опубликована в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня дорожную разметку нанесут на участках пер.1-го Извозного, пр.Независимости (от пр.Машерова в сторону ул. Якуба Коласа), улиц Белецкого, Стариновской и Смоленской.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-