Дорожную разметку в Минске нанесут ночью на 14 участках

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске в ночь на 28 сентября нанесут на 14 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки планируется на следующих участках улично-дорожной сети города: 18-20-й км внешнего кольца МКАД, ул.Тимошенко, ул.Корзюки, МКАД при выезде и въезде на пр.Дзержинского, ул.Змитрока Бядули, ул.Янки Мавра, ул.Мазурова, ул.Щорса, перекресток ул.Ташкентская - ул.Уборевича, перекресток ул. Каролинская - ул.Чюрлениса - ул.Семашко, велопереезды по пр.Независимости, ул.Кижеватова, ул.Осиповичская, ул.Асаналиева.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-