Дорожную разметку в Минске нанесут ночью на 15 участках

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 30 августа дорожную разметку нанесут на 15 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", работы будут идти пересечении Долгиновского тракта с пер.Червякова, ул.Выготского, ул.Новинковской, ул.Будславской, ул.Лепельской и съездами на МКАД; съезд с пр.Независимости на ул.Руссиянова; пер.Стебенева; ул.Артема; ул.Иркутская; ул.Охотская; ул.Фогеля; развязка пр.Независимости - ул.Рогачевская; ул.Мястровская; ул.Камайская; ул.Ильянская; 2-й Велосипедный пер.; местный проезд от 2-го Велосипедного пер. до ул.Горовца; участок ул.Сухаревской от ул.Лобанка до ул.Панченко; ул.Корзюки.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог.-0-