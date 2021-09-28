Дорожную разметку в Минске нанесут ночью на 15 участках

28 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут в ночь на 29 сентября на 15 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисплокома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки будет производиться на следующих участках улично-дорожной сети города: 18-20-й км внешнего кольца МКАД, ул. Тимошенко, ул. Корзюки, МКАД при выезде и въезде на пр. Дзержинского, ул. Змитрока Бядули, ул. Янки Мавра, ул. Мазурова, ул. Щорса, перекресток ул. Ташкентская - ул. Уборевича, перекресток ул. Каролинская - ул. Чюрлениса - ул. Семашко, велопереезды по пр. Независимости, ул. Кижеватова, ул. Осиповичская, пр. Дзержинского при съезде на внутреннее кольцо МКАД, ул. Асаналиева.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными.-0-